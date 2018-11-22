Определена вероятность катастрофического сценария для рубля

Если трехлетний растущий тренд в нефти устоит, то никаких апокалиптических сценариев для российской валюты ждать не следует. Наоборот, до конца года возможно снижение курсов доллара и евро. Экономист "РГ" определил вероятность обоих сценариев.

— В четвертый четверг ноября в США отмечают праздник — День благодарения, в связи с чем американские торговые площадки будут закрыты. Как правило, накануне этого дня жизнь на рынках замирает, игроки уменьшают активность, не желая портить себе настроения накануне этого популярного в Штатах праздника.

Именно поэтому для российских игроков определяющей станет статистика по нефти. Отталкиваясь от этого, биржевики и будут формировать или сохранять свои позиции с прицелом на конец этой недели и начало следующей.

Если опираться на те данные, что мы имеем к настоящему моменту, то стоит отметить, что цифры, озвученные в отчете API, служат хорошей подоплекой зарождающегося отскока нефтяных цен наверх после 6-процентного обвала накануне. Тем не менее, я очень рассчитываю, что поддержка в зоне 61,5-62 доллара за баррель по нефти марки Brent устоит. Во-первых, цены реализовали свой потенциал снижения после того, как пробили растущий тренд с июня 2017 года. Во-вторых, сейчас котировки достигли важного уровня поддержки более долгосрочного тренда на повышение от января 2016 года.

В будущем, если трехлетний растущий тренд в нефти устоит, то никаких апокалиптических сценариев для российской валюты не случится. Наоборот, до конца года при условии восстановления рынка нефти возможно дальнейшее снижение валютных курсов до уровней 62,5-63 рублей по доллару и 71-72 рублей по евро.

Сценарий, при котором наша валюта попадет в немилость может реализоваться только при условии ухода нефти ниже уровня 60 долларов за баррель. Например, при повторении падения 2014 года и уход цен в район 40-42 доллара за баррель. Но на горизонте конца года такой вариант мне видится маловероятным, так как 6 декабря состоится заседание министров стран-членов ОПЕК , на котором участники могут принять решение во-первых продлить сделку на 2019 год, а, во-вторых, вернутся к варианту сокращения добычи (пусть и в менее урезанном варианте), чтобы сохранить баланс на сырьевом рынке.

Именно по этой причине варианты с резкими изменениями валютных курсов до конца года мне кажутся неправдоподобными. Также на заседании 14 декабря Банк России , скорее всего, озвучит свое решение по интервенциям на 2019 год. Не исключено продление моратория, что несомненно станет сильным фактором поддержки рубля.

Что касается ближайшей недели, то, полагаю, для курсов доллара и евро текущие технические картины не претерпят существенного изменения. И ослабление иностранных валют будет продолжено. К тому же в отсутствие западных коллег (в пятницу в Штатах будет сокращенный день, а завтра и вовсе выходной), по статистике рубль чувствует себя хорошо. К тому же стоит отметить, что со вчерашнего дня стартовавший налоговый период будет оказывать ему дополнительную поддержку. И посмотрим какими будут итоги размещения ОФЗ Минфином РФ в эту среду.

Добавьте сюда информацию о том, что, по мнению президента Американской торговой палаты в России, законы о новых санкциях в отношении нашей страны могут быть приняты не раньше марта или апреля следующего года. Тогда и после получается, что рублю еще расти и расти.

Однако важными зонами для доллара и евро выступают уровни 64,85-65 рублей и 74-74,5 рубля соответственно. И я пока не тороплюсь делать ставку на их пробой. Для этого должны появиться действительно серьезные основания и какой-то инфоповод. Сама идея отсрочки санкций уже была отыграна на прошлой неделе. И повторная информация, на мой взгляд, вряд ли вызовет ажиотаж у трейдеров.