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Биржи АТР изменяются разнонаправленно вслед за рынком США и на внутренних новостях 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в четверг на фоне восстановления американских рынков, экономических прогнозов ОЭСР и статистики из Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,55% — до 2636,96 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,32%, до 1381,98 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,04%, до 25981,7 пункта, южнокорейский KOSPI опускался на 0,37%, до 2068,98 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,78%, до 5686,9 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,22%, до 21554,74 пункта.
Поддержку биржам Азии оказывает восстановление на американских фондовых площадках в среду после существенного падения с начала недели. Так, основные фондовые индексы США завершили среду преимущественно ростом, достигавшим почти 1%, в рамках коррекции перед праздниками в стране. Аналитики ANZ, мнение которых приводит агентство Рейтер, отметили, что динамика рынков немного улучшилась, однако настроения инвесторов остаются под давлением.
Участники торгов обратили внимание на новые прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В частности, она ждет роста ВВП Китая на 6,6% в нынешнем году (против предыдущего прогноза в 6,7%), а в 2019 году — на 6,3% (против ожидавшихся 6,4%). Кроме того, ОЭСР прогнозирует замедление темпов роста ВВП Китая в 2020 году до 6%.
Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Японии. Согласно официальным данным, годовая инфляция в стране в октябре ускорилась до 1,4% с 1,2% месяцем ранее, а в месячном выражении — до 0,2% с нулевого показателя в сентябре. Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков.
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Комментарии
ОЭСР , Reuters , Рынки
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