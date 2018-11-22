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Биржи АТР закрылись разнонаправленно на опасениях за перспективы мировой экономики 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга смешанной динамикой на фоне опасений относительно риска замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,23%, до 2645,43 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,04%, до 1385,84 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,18%, до 25019,41 пункта, корейский KOSPI — опустился на 0,32%, до 2069,95 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 0,65%, до 21646,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,86%, до 5692,3 пункта.
Участники торгов обратили внимание на новые прогнозы ОЭСР по мировой экономике. В частности, организация понизила прогноз по росту мировой экономики на 2019 год на 0,2 процентного пункта — до 3,5%. Кроме того, ОЭСР ждет роста ВВП Китая на 6,6% в нынешнем году против предыдущего прогноза в 6,7%. Организация прогнозирует, что рост ВВП Поднебесной замедлится до 6,3% в 2019 году, а в 2020 году — до 6%.
В то же время некоторую поддержку фондовым рынкам азиатского региона оказал рост на американских фондовых площадках в среду после существенного падения с начала недели.
Главный экономист AMP Capital Шейн Оливер (Shane Oliver), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, полагает, что в основном инвесторов беспокоят одни и те же вопросы: повышение ставки в США, торговля, техническая коррекция и опасения вокруг ослабления роста мировой экономики.
При этом инвесторы в Японии обратили внимание на внутреннюю статистику. Согласно официальным данным, годовая инфляция в стране в октябре ускорилась до 1,4% с 1,2% месяцем ранее, а в месячном выражении — до 0,2% с нулевого показателя в сентябре. Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков.
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Комментарии
ОЭСР , Associated Press , Рынки
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