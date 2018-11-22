Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.57
$
65.90
74.75
75.10
Прогноз
19.11 – 26.11
$
66.75
75.51
Индексы и котировки Brent
62.53
–0.13 Золото
1226.91
–0.02 РТС
1138.38
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
22.11
1.1405
–0.0035
07.11
1.1439
20.11
09.11
29.10

От россиян скроют текущие курсы валют 

Ридус 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал норму, согласно которой информация о курсах иностранных валют к рублю и кросс-курсах валют может размещаться только внутри банков, а не на улице.
Госдума планирует рассмотреть документ 4 декабря.
Такой шаг будет иметь колоссальное позитивное значение для психологического здоровья россиян, аплодирует планам законодателей глава финансовой группы Whitestone Capital Александр Просвиряков.
Я уже давно призывал убрать из поля зрения обывателей эти постоянно меняющиеся цифры, которые ничего, кроме нервного напряжения, у людей не вызывают. Люди ходят по улицам, им постоянно лезут в глаза эти как правило растущие курсы, и хорошего настроения это никому не добавляет, кроме разве валютных спекулянтов, — сказал он «Ридусу».
На валютном рынке намечается неожиданный исход
Никакого чисто финансового или экономического смысла решение спрятать обменные курсы с глаз долой не имеет, добавляет он.
Это все равно как если бы на каждом углу светились показатели стоимости нефти и прочего сырья. Рубль уже оторвался от мировых цен, его обменный курс никак не связан со стоимостью барреля. Поэтому заставлять россиян ломать головы над тем, как спасти свои сбережения путем обмена их на валюты, сыграет на руку только мошенникам, — полагает финансист.
На волатильность или стабильность рубля новый закон не окажет никакого влияния, а вот на облике российских городов он скажется однозначно положительно, уверен президент Клуба финансовых директоров России Олег Семенов.
Чем меньше наружной рекламы, тем лучше в принципе. Цифры обменников облик наших городов точно не украшает, а если человеку надо поменять валюту, он найдет эту информацию непосредственно в банке, — сказал он «Ридусу».
С другой стороны, продолжает Семенов, с помощью нового закона полностью убрать рекламу обменников с улиц не получится, она просто примет другие формы.
Если обменному пункту будет запрещено вывешивать на улицу электронное табло с курсами валют, этот обменник заменит такое табло человеком-бутербродом с точно той же информацией на груди и спине. Но станут ли от этого улицы красивее — большой вопрос, — сомневается он.
В октябре Минэкономики РФ предложило отменить уголовную ответственность за валютные правонарушения и существенно снизить административные штрафы за них.
Ридус: последние новости
Объявлена охота на валютные заначки россиян За Интернет придется платить больше Греф заявил, что доходы россиян растут
Комментарии325
Олег Семенов , Госдума , Минэкономразвития , Ридус , Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определен катастрофический сценарий для рубля2
Трампа призвали вернуть «украденные» у русских деньги7
На валютном рынке намечается неожиданный исход191
Худший кошмар: Россию ждет провальный год616
Жертвы свадеб в кредит рассказали о разорении91
Видео
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
03:56
Власти добрались до «кубышек» компаний
Компании Статьи
01:24
Худший кошмар: Россию ждет провальный год
Экономика Статьи
01:53
США обрушили цены на нефть
Рынки Статьи
00:53
«Турецкий поток» обойдет Украину
Экономика Статьи
01:53
Цена нефти достигла критической отметки
Рынки
05:16
США ввели новые санкции против России
Экономика
00:30
Известная сеть магазинов уйдет из России
Компании Экономика
05:47
Украина захотела остановить «Турецкий поток»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение