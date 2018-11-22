От россиян скроют текущие курсы валют

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал норму, согласно которой информация о курсах иностранных валют к рублю и кросс-курсах валют может размещаться только внутри банков, а не на улице.

Госдума планирует рассмотреть документ 4 декабря.

Такой шаг будет иметь колоссальное позитивное значение для психологического здоровья россиян, аплодирует планам законодателей глава финансовой группы Whitestone Capital Александр Просвиряков.

Я уже давно призывал убрать из поля зрения обывателей эти постоянно меняющиеся цифры, которые ничего, кроме нервного напряжения, у людей не вызывают. Люди ходят по улицам, им постоянно лезут в глаза эти как правило растущие курсы, и хорошего настроения это никому не добавляет, кроме разве валютных спекулянтов, — сказал он «Ридусу».

Никакого чисто финансового или экономического смысла решение спрятать обменные курсы с глаз долой не имеет, добавляет он.

Это все равно как если бы на каждом углу светились показатели стоимости нефти и прочего сырья. Рубль уже оторвался от мировых цен, его обменный курс никак не связан со стоимостью барреля. Поэтому заставлять россиян ломать головы над тем, как спасти свои сбережения путем обмена их на валюты, сыграет на руку только мошенникам, — полагает финансист.

На волатильность или стабильность рубля новый закон не окажет никакого влияния, а вот на облике российских городов он скажется однозначно положительно, уверен президент Клуба финансовых директоров России Олег Семенов

Чем меньше наружной рекламы, тем лучше в принципе. Цифры обменников облик наших городов точно не украшает, а если человеку надо поменять валюту, он найдет эту информацию непосредственно в банке, — сказал он «Ридусу».

С другой стороны, продолжает Семенов, с помощью нового закона полностью убрать рекламу обменников с улиц не получится, она просто примет другие формы.

Если обменному пункту будет запрещено вывешивать на улицу электронное табло с курсами валют, этот обменник заменит такое табло человеком-бутербродом с точно той же информацией на груди и спине. Но станут ли от этого улицы красивее — большой вопрос, — сомневается он.