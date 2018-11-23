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Бумаги компаний РФ торгуются разнонаправленно в Лондоне 

Прайм 37 минут назад
Фото: Reuters
Бумаги российских компаний в пятницу не демонстрируют единой динамики на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.40 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,68%, до 6,18 доллара, "Лукойла" — на 0,74%, до 72,73 доллара, "Новатэка" — на 0,34%, до 178 долларов. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,23% — до 4,68 доллара, "Газпром нефти" — на 0,18%, до 27,25 доллара.
Цена бумаг ВТБ росла на 0,39% — до 1,29 доллара, Сбербанка — снижалась на 0,63%, до 12,28 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", опускались в цене на 0,99% — до 17,03 доллара.
Расписки "Норникеля" дорожали на 0,07% — до 17,99 доллара, "Северстали" — на 0,46%, до 15,33 доллара, НЛМК — росли в цене на 1,07%, до 25,02 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" опускалась на 0,01% — до 13,24 доллара, "Ленты" — на 1,38%, до 3,57 доллара. Бумаги АФК "Система" дешевели на 0,59% — до 2,37 доллара.
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