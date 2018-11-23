Нефть дешевеет на 3-4,5%, цена Brent впервые с ноября 2017 г. упала ниже $61

Нефть WTI в пятницу дешевеет более чем на 5%, а Brent — почти на 3,5%, впервые более чем за год пробив вниз уровень в 61 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.39 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,45% — до 60,45 доллара за баррель, впервые с 3 ноября 2017 года опустившись ниже отметки в 61 доллар за баррель. Нефть марки WTI дешевеет на 5,22% — до 51,81 доллара за баррель.

Основным негативным фактором для рынка нефти остаются опасения перенасыщения рынка сырьем на фоне перспектив замедления роста мировой экономики.