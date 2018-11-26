Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 году в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% и достигла $60,15 за баррель после снижения на 11% за всю прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
В ходе последних на минувшей неделе торгов 23 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent (основная на международном рынке для определения стоимости нефти, в том числе российской) на бирже ICE в Лондоне опустилась на 4,2% и составила $59,8 за баррель.
С начала октября цены на нефть, находившиеся на максимумах за почти четыре года, начали резко падать. Так, Brent за это время подешевела примерно на 30%
Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter дал положительную оценку тому факту, что мировые цены на нефть продолжают снижаться, назвав это своей заслугой.