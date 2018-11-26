Цена барреля нефти Brent превысила $60 после обвала на 11% за прошедшую неделю

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 году в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% и достигла $60,15 за баррель после снижения на 11% за всю прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

В ходе последних на минувшей неделе торгов 23 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent (основная на международном рынке для определения стоимости нефти, в том числе российской) на бирже ICE в Лондоне опустилась на 4,2% и составила $59,8 за баррель.

С начала октября цены на нефть, находившиеся на максимумах за почти четыре года, начали резко падать. Так, Brent за это время подешевела примерно на 30%