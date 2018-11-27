Биржи АТР закрылись преимущественно ростом в ожидании встречи лидеров США и Китая

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно ростом индексов перед саммитом G20 в конце недели, на котором запланирована встреча лидеров США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,04%, до 2674,68 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite вырос на 0,43%, до 1336,68 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,17%, до 26331,96 пункта, корейский KOSPI — вырос на 0,79%, до 2099,42 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 0,64%, до 21952,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — вырос на 1%, до 5728,3 пункта.

В центре внимания рынков по-прежнему находится саммит G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября-1 декабря. Предполагается, что в рамках саммита состоится встреча лидеров США и Китая, которая может повлиять на дальнейшие торговые отношения между странами.

Определенное влияние на рыночные настроения оказали заявления президента США Дональда Трампа по перспективам торговых отношений США и Китая. В частности, в интервью газете Wall Street Journal он назвал "маловероятным" то, что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов с текущих 10% до 25%. Более того, он не исключил введения дополнительных пошлин на продукцию на сумму 267 миллиардов долларов, если сделка с Китаем не будет заключена. По его словам, это могут быть пошлины в 10%.

В целом инвесторы в Азии во вторник с оптимизмом отреагировали на то, что основные американские фондовые индексы днем ранее подскочили на 1,5-2% на фоне позитивного настроя в день онлайн-распродаж в США.