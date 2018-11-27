Цены на нефть перешли к росту в ожидании заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к росту после утреннего снижения в ожидании заседания ОПЕК+ на следующей неделе и ее решения по объемам добычи сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.01 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,53% — до 60,88 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,33%, до 51,8 доллара за баррель. Утром во вторник снижение цен на нефть достигало 0,2%.

Участники торгов ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК , а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+. В понедельник министр энергетики и невозобновляемых природных ресурсов Эквадора Карлос Перес заявил, что страна поддержит решение ОПЕК сократить объемы добычи нефти, если оно будет принято на встрече членов альянса.

"ОПЕК+ в ходе встречи в начале декабря может принять решение о сокращении производства сырья как минимум на 1 миллион баррелей в день в условиях роста добычи нефти в странах ОПЕК, России и США, а также оказавшихся выше ожиданий поставок из Ирана", — говорится в обзоре Societe Generale, который цитирует агентство Блумберг.

По мнению экспертов банка, это будет вынужденный шаг с целью избежать серьезного избытка предложения в 2019 году и поддержать цены на Brent в пределах 70-80 долларов за баррель.