Bloomberg обновил рейтинг самых рискованных валют

Рубль опять стал наиболее рискованной в мире валютой. Это произошло впервые с середины мая. Об этом сообщает Bloomberg, регулярно составляющий данный рейтинг.

Способствовали этому действия центробанка Турции и ситуация на рынке нефти.

До этого самой рискованной валютой считалась турецкая лира. Но после того, как президент США снял часть ограничений по отношению к Турции, и Центробанк этой страны повысил ключевую ставку до 24 процентов, она уступила этот "титул".

Тем временем на рубль давит снижение цен на "черное золото" и риск возможности ужесточения санкций со стороны США.

Плюс отмечается, что российской валюте трейдеры стали доверять меньше из-за инцидента в Черном море, где были задержаны нарушившие госграницу военные корабли из Украины.