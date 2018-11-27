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Bloomberg обновил рейтинг самых рискованных валют 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Reuters
Рубль опять стал наиболее рискованной в мире валютой. Это произошло впервые с середины мая. Об этом сообщает Bloomberg, регулярно составляющий данный рейтинг.
Способствовали этому действия центробанка Турции и ситуация на рынке нефти.
До этого самой рискованной валютой считалась турецкая лира. Но после того, как президент США снял часть ограничений по отношению к Турции, и Центробанк этой страны повысил ключевую ставку до 24 процентов, она уступила этот "титул".
Тем временем на рубль давит снижение цен на "черное золото" и риск возможности ужесточения санкций со стороны США.
Плюс отмечается, что российской валюте трейдеры стали доверять меньше из-за инцидента в Черном море, где были задержаны нарушившие госграницу военные корабли из Украины.
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Центральный банк России , Bloomberg , Рынки
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