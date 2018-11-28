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Акции «Норникеля» после обновления исторического максимума перешли к снижению 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Акции ГМК "Норильский никель" после обновления на сегодняшнем открытии исторического максимума стоимости на уровне 12,45 тысячи рублей перешли к небольшому снижению, следует из динамики торгов Московской биржи.
К 10.20 мск акции "Норникеля" дешевеют на 0,36% относительно предыдущего закрытия (на старте торгов подрастали на 0,6% — до 12,45 тысячи рублей), при этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,4%.
Вчера акции "Норникеля" на закрытии торгов установили исторический максимум на уровне 12,379 тысячи рублей, поднявшись за день на 3,51%.
"В бумагах "Норильского никеля" накануне сработали технические сигналы. Еще в начале сессии вторника, 27 ноября, акции эмитента выглядели лучше рынка, а после того как индекс Мосбиржи пошел вверх, биржевая конъюнктура "подтянула" бумаги выше. Вслед за стоимостью бумаг росли и обороты по акциям компании, что подтверждает техническую природу ралли", — прокомментировала РИА Новости старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова.
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Комментарии
Анна Бодрова , Московская биржа , Норникель , РИА Новости , Рынки , Компании
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