Акции «Норникеля» после обновления исторического максимума перешли к снижению

К 10.20 мск акции "Норникеля" дешевеют на 0,36% относительно предыдущего закрытия (на старте торгов подрастали на 0,6% — до 12,45 тысячи рублей), при этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,4%.

Вчера акции "Норникеля" на закрытии торгов установили исторический максимум на уровне 12,379 тысячи рублей, поднявшись за день на 3,51%.