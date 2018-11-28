Силуанов оценил зависимость рубля от цен на нефть

Российский министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов оценил зависимость рубля от нефтяных цен. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, в настоящее время курс рубля "практически не зависит" от того, как меняются цены на нефть.

"Умеренно жесткая бюджетная и денежно-кредитная политика способствует тому, что у нас создаются предсказуемые условия", — сказал Силуанов.

Он добавил, что благодаря профициту бюджета на пути санкционного давления на российскую сторону создается буфер.

Ранее сообщалось, что рубль растет на открытии торгов.