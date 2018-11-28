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Силуанов оценил зависимость рубля от цен на нефть 

Газета.Ru + ещё 3 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов оценил зависимость рубля от нефтяных цен. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, в настоящее время курс рубля "практически не зависит" от того, как меняются цены на нефть.
"Умеренно жесткая бюджетная и денежно-кредитная политика способствует тому, что у нас создаются предсказуемые условия", — сказал Силуанов.
Он добавил, что благодаря профициту бюджета на пути санкционного давления на российскую сторону создается буфер.
Ранее сообщалось, что рубль растет на открытии торгов.
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