ЦБ: снижение цен на нефть может усилиться

Спад нефтяных цен может усилиться, если ослабеет спрос на «чёрное золото» со стороны ключевых стран-покупателей. Об этом предупреждает Центробанк в «Обзоре финансовой стабильности».

С сентября этого года цена барреля нефти Brent опустилась на 30%, то есть ниже $60 за бочку, уточняет первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева на брифинге с журналистами.

Спад нефтяных цен возобновился «на фоне активного наращивания добычи сланцевой нефти со стороны США, усиления ожиданий относительно формирования переизбытка нефти на глобальном рынке в 2019 году, а также неопределённости относительно дальнейших действий стран ОПЕК+», поясняет ЦБ в «Обзоре».

При этом эластичность (чувствительность) курса рубля к цене нефти несколько снизилась, отмечает Ксения Юдаева.