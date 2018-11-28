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ЦБ: снижение цен на нефть может усилиться 

News.ru + ещё 2 28 ноября 2018
Фото: РИА Новости
Спад нефтяных цен может усилиться, если ослабеет спрос на «чёрное золото» со стороны ключевых стран-покупателей. Об этом предупреждает Центробанк в «Обзоре финансовой стабильности».
С сентября этого года цена барреля нефти Brent опустилась на 30%, то есть ниже $60 за бочку, уточняет первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева на брифинге с журналистами.
Спад нефтяных цен возобновился «на фоне активного наращивания добычи сланцевой нефти со стороны США, усиления ожиданий относительно формирования переизбытка нефти на глобальном рынке в 2019 году, а также неопределённости относительно дальнейших действий стран ОПЕК+», поясняет ЦБ в «Обзоре».
При этом эластичность (чувствительность) курса рубля к цене нефти несколько снизилась, отмечает Ксения Юдаева.
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Ксения Юдаева , Центральный банк России , Рынки
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