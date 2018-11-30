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Рубль попал в геополитическую ловушку 

Рамблер + ещё 8 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский рубль продемонстрировал худшую динамику среди валют развивающихся рынков на фоне недавнего инцидента в Керченском проливе, пишет РБК со ссылкой на материал Bloomberg.
По мнению экспертов Bloomberg, российская валюта может второй месяц подряд оказаться в минусе, и причина этого — геополитическая обстановка, заложником которой является рубль.
«Все позитивные тенденции начала ноября, когда существенно снизились краткосрочные риски внешних ограничений, сошли на нет, что сделало рубль одной из самых слабых валют развивающихся рынков», — заявил аналитик АО «Открытие Брокер» Адрей Кочетков.
Эксперты подчеркивают, что активы развивающихся рынков дешевеют в преддверии переговоров президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина. Кроме того, на следующей неделе аналитики ожидают «самое резкое за последние 10 лет» снижение нефти на фоне заседания ОПЕК.
Цзиньпин Си , Дональд Трамп , ОПЕК , Bloomberg , РБК , Рынки
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