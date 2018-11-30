Рубль попал в геополитическую ловушку

Российский рубль продемонстрировал худшую динамику среди валют развивающихся рынков на фоне недавнего инцидента в Керченском проливе, пишет РБК со ссылкой на материал Bloomberg

По мнению экспертов Bloomberg, российская валюта может второй месяц подряд оказаться в минусе, и причина этого — геополитическая обстановка, заложником которой является рубль.

«Все позитивные тенденции начала ноября, когда существенно снизились краткосрочные риски внешних ограничений, сошли на нет, что сделало рубль одной из самых слабых валют развивающихся рынков», — заявил аналитик АО «Открытие Брокер» Адрей Кочетков.