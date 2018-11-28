Инфляционные ожидания россиян в ноябре выросли до 9,8%

Инфляционные ожидания населения в ноябре выросли на 0,5 п.п. — до 9,8% после 9,3% в октябре, сообщил ЦБ РФ со ссылкой на опрос «инФОМ».

«Основная причина увеличения показателя в ноябре — динамика цен на бензин и некоторые продовольственные товары. Ожидания населения по-прежнему сильно зависят от роста цен на отдельные товары-маркеры. В ближайшие месяцы вероятно дальнейшее увеличение инфляционных ожиданий под влиянием повышения НДС. Также респонденты начали говорить об ожидаемом росте цен перед новогодними праздниками», — цитирует «Интерфакс» сообщение ЦБ.

Одним из ключевых товаров, динамика цен на которые определяет инфляционные ожидания населения, по-прежнему остается бензин. Чаще бензина упоминались лишь мясо и птица. Также опрошенные стали чаще отмечать рост цен на молочную продукцию, хлеб и булочные изделия, яйца, сахар, чай и кофе.

Наблюдаемая респондентами инфляция в ноябре не изменилась (10,1%). С начала 2015 года респонденты оценивали будущую инфляцию ниже текущей, то есть ожидали замедления темпов прироста потребительских цен. Сейчас инфляционные ожидания респондентов почти сравнялись с уровнем наблюдаемой текущей инфляции. Это может говорить о том, что респонденты в меньшей степени ожидают снижения инфляции, делают вывод эксперты ЦБ.

Оценка инфляционных ожиданий, сделанная Банком России на основе данных опроса ООО «инФОМ» и текущего темпа инфляции (при расчете показателя учитываются не количественные ответы респондентов об инфляции, а качественные («инфляция вырастет/снизится»), которые накладываются на текущую инфляцию), в ноябре увеличилась и составила 4,2-4,7%.

Несмотря на рост инфляционных ожиданий, оценки и ожидания изменения материального положения улучшились.