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Инфляционные ожидания россиян в ноябре выросли до 9,8% 

BFM.RU + ещё 3 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Инфляционные ожидания населения в ноябре выросли на 0,5 п.п. — до 9,8% после 9,3% в октябре, сообщил ЦБ РФ со ссылкой на опрос «инФОМ».
«Основная причина увеличения показателя в ноябре — динамика цен на бензин и некоторые продовольственные товары. Ожидания населения по-прежнему сильно зависят от роста цен на отдельные товары-маркеры. В ближайшие месяцы вероятно дальнейшее увеличение инфляционных ожиданий под влиянием повышения НДС. Также респонденты начали говорить об ожидаемом росте цен перед новогодними праздниками», — цитирует «Интерфакс» сообщение ЦБ.
Одним из ключевых товаров, динамика цен на которые определяет инфляционные ожидания населения, по-прежнему остается бензин. Чаще бензина упоминались лишь мясо и птица. Также опрошенные стали чаще отмечать рост цен на молочную продукцию, хлеб и булочные изделия, яйца, сахар, чай и кофе.
Наблюдаемая респондентами инфляция в ноябре не изменилась (10,1%). С начала 2015 года респонденты оценивали будущую инфляцию ниже текущей, то есть ожидали замедления темпов прироста потребительских цен. Сейчас инфляционные ожидания респондентов почти сравнялись с уровнем наблюдаемой текущей инфляции. Это может говорить о том, что респонденты в меньшей степени ожидают снижения инфляции, делают вывод эксперты ЦБ.
Оценка инфляционных ожиданий, сделанная Банком России на основе данных опроса ООО «инФОМ» и текущего темпа инфляции (при расчете показателя учитываются не количественные ответы респондентов об инфляции, а качественные («инфляция вырастет/снизится»), которые накладываются на текущую инфляцию), в ноябре увеличилась и составила 4,2-4,7%.
Несмотря на рост инфляционных ожиданий, оценки и ожидания изменения материального положения улучшились.
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Комментарии
Центральный банк России , Интерфакс , Рынки , Личный счет , Экономика
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