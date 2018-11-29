ЦБ предупредил о продолжении роста ставок в банках

Ставки могут продолжить расти: эффект от повышения ключевой ставки ЦБ не в полной мере сказался на банковских операциях, сообщил регулятор в комментарии о ликвидности банковского сектора. Ключевую ставку ЦБ повысил в сентябре этого года на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых — впервые с 2014 г.

По данным ЦБ, ставки по рублевым кредитам физлицам в 30 крупнейших банках в сентябре (более поздних данных пока нет) составляли 11,79% по ссудам свыше трех лет, 15,56% — по кредитам на 1–3 года и 18,37% — по краткосрочным займам. Сентябрьский рост ставок был умеренным, существенного влияния на привлекательность банковских операций для клиентов он оказать не успел, пишет ЦБ.

Некоторые крупные банки повышали ставки и по депозитам, указывает регулятор. Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру депозитов населения продолжает увеличиваться: в первой декаде ноября она достигла 7,18% годовых.

Рост ставок по розничным кредитам до конца года будет, но он будет несущественный, ожидает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Из-за того что ставки депозитов растут быстрее кредитных, процентная маржа банков будет сокращаться, констатирует аналитик Moody’s Ольга Ульянова . Эффект сокращения процентной маржи от роста ставок проявится уже в 2019 г., полагает аналитик Fitch Александр Данилов . По итогам девяти месяцев она составила 4,3%, а с учетом роста ставок в первом полугодии следующего года она может сократиться до 4% при отсутствии дополнительных стрессов, говорит он. Как минимум до середины 2019 г. процентная маржа будет находиться под давлением, солидарен Дужинский.

Исправлены данные о ставке по рублевым кредитам физлицам на 1–3 года в 30 крупнейших банках в сентябре.