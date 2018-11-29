ЦБ предупредил о продолжении роста ставок в банках 

Ставки могут продолжить расти: эффект от повышения ключевой ставки ЦБ не в полной мере сказался на банковских операциях, сообщил регулятор в комментарии о ликвидности банковского сектора. Ключевую ставку ЦБ повысил в сентябре этого года на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых — впервые с 2014 г.
По данным ЦБ, ставки по рублевым кредитам физлицам в 30 крупнейших банках в сентябре (более поздних данных пока нет) составляли 11,79% по ссудам свыше трех лет, 15,56% — по кредитам на 1–3 года и 18,37% — по краткосрочным займам. Сентябрьский рост ставок был умеренным, существенного влияния на привлекательность банковских операций для клиентов он оказать не успел, пишет ЦБ.
Некоторые крупные банки повышали ставки и по депозитам, указывает регулятор. Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру депозитов населения продолжает увеличиваться: в первой декаде ноября она достигла 7,18% годовых.
Плавный рост ставок по вкладам продолжится, говорит аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский: «Этому способствует усиление инфляционных ожиданий и возможное повышение ключевой ставки на фоне предстоящего увеличения ставки НДС и волатильности курса рубля». До конца года ставки по депозитам могут вырасти на 10–20 базисных пунктов (б. п.), т. е. до 7,3–7,4%, ожидает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Банкам нужна ликвидность, объясняет он.
Рост ставок по розничным кредитам до конца года будет, но он будет несущественный, ожидает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.
Из-за того что ставки депозитов растут быстрее кредитных, процентная маржа банков будет сокращаться, констатирует аналитик Moody’s Ольга Ульянова. Эффект сокращения процентной маржи от роста ставок проявится уже в 2019 г., полагает аналитик Fitch Александр Данилов. По итогам девяти месяцев она составила 4,3%, а с учетом роста ставок в первом полугодии следующего года она может сократиться до 4% при отсутствии дополнительных стрессов, говорит он. Как минимум до середины 2019 г. процентная маржа будет находиться под давлением, солидарен Дужинский.
Исправлены данные о ставке по рублевым кредитам физлицам на 1–3 года в 30 крупнейших банках в сентябре.