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Криптовалюта Cardano подросла на 10% 

Investing.com Россия 7 часов назад
Фото: ТАСС
Криптовалюта Cardano торговалась на уровне $0,043056 в 05:17 (02:17 GMT) на бирже Investing.com Index в в воскресенье, изменения составили 10,07% в течение дня. Это был самый резкий дневной рост криптовалюты с 28 ноября.
Такой рост подтолкнул рыночную капитализацию Cardano до $1,11596B, на 0,81% от рыночной капитализации всех криптовалют. Ранее на пике капитализация Cardano составляла $23,91700B.
В течение последних 24 часов валюта Cardano торговалась в диапазоне от $0,041300 до $0,043256.
За последние 7 дней Cardano показал рост объема в пределах gained-pct. Объем Cardano в течение последних 24 часов составил $21,35254M или 0,14% от всего объема криптовалют. Она торговалась в промежутке от $0,0342 до $0,0448 в течение последних семи дней.
В настоящее время цена Cardano все еще ниже 96,81% от своих пиковых значений, составивших $1,35, которые были достигнуты 4 января.
Тем временем прочие криптовалюты
Криптовалюта Биткойн стоила $4.297,6 на бирже Investing.com Index, поднявшись 6,51% в день.
Рипл торговался на уровне $0,37766 на бирже Investing.com Index, показавших рост на 2,97%.
Рыночная капитализация Биткойн ранее составляла $74,71275B или 53,91% от объема рыночной капитализации всех криптовалют, в то время как капитализация Рипл составила $15,18211B или 10,96% всего объема криптовалютного рынка.
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