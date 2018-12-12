Что будет с рублем после заседания Банка России

Пятничное заседание Банка России по ключевой ставке и динамика цен на нефть определят динамику курса рубля до конца этой недели, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики.

В среду, 12 декабря, основное влияние на российскую валюту будут оказывать нефтяные котировки, говорит руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин. Соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки способствовало стабилизации цены на нефть марки Brent в районе 60 долларов за баррель, отмечает аналитик.

В среду же выйдет ежемесячный отчет ОПЕК и данные о запасах сырой нефти от Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) с прогнозом по снижению запасов на 2,94 миллиона баррелей. При реализации прогноза цена на нефть в среду может находиться в диапазоне 59-61 доллара за баррель, а курс рубля по отношению к доллару — в диапазоне 66-67 рублей за доллар, прогнозирует Помыткин.

Ключевым фактором влияния на рубль в среду и до конца недели будут ожидания рынка по решению Банка России по ключевой ставке, считает руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-инвестиции" Евгений Воробьев . Консенсуса по поводу того, будет ли регулятор повышать ставку или оставит ее без изменений, пока не сложилось, подчеркивает он. Если ЦБ поднимет ставку, возможно умеренное укрепление российской валюты до 65,5-66 рублей за доллар, допускает Воробьев. При этом более важным для динамики рубля будет решение Банка России о возобновлении покупок валюты для Минфина на открытом рынке (оно тоже должно быть принято советом директоров 14 декабря), уточняет аналитик.

Ключевой вопрос — в каких объемах и в какие сроки ЦБ будет покупать валюту. Положительное решение о возобновлении покупок валюты для Минфина может оказать давление на курс рубля начиная с января 2019 года, говорит Помыткин. В случае принятия более мягкого решения о возобновлении покупки валюты, например, с постепенным увеличением объемов, и отсутствия решений по возможным санкциям курс будет находиться в диапазоне 65-67 рублей за доллар, считает аналитик.