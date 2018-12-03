Госдеп готовит новые санкции для России. Что будет с рублем?

Администрация США намеревается ввести второю часть санкций против России по "делу Скрипаля". Об этом сообщили представители Госдепартамента.

"Мы не предвосхищаем решения о санкциях, но намерены выполнять требования американского законодательства", — отметил представитель Госдепартамента, говоря о Законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года, который предписывает применить санкции, приводит слова ТАСС.

Первая часть санкций по "делу Скрипаля" была введена американской стороной 27 августа. Как заявил тогда Госдепартамент, если через 90 дней Москва не выполнит ряд критериев, то будут введены новые санкции. Однако отведенные законом 90 дней истекли, а администрация США пока не приняла никаких новых шагов.

Вторая часть санкций предусматривает, в частности, возможность понижения уровня двусторонних дипломатических отношений по инициативе США или даже их приостановки, фактически полный запрет экспорта в Россию любых американских товаров, кроме продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России

В Госдепартаменте отказались сообщить, на базе каких сведений или разведданных были сделаны однозначные выводы о причастности России к отравлению в Солсбери. В то же время власти США заявили, что не хотели бы прибегать к реализации второго этапа этих рестрикций — для этого Россия должна представить американской стороне убедительные заверения в том, что больше не будет нарушать положения международного права в области запрета химического оружия, а также должна допустить проведение инспекций на местах ООН и международными независимыми наблюдателями с тем, чтобы гарантировать, что правительство не применяет химическое оружие в нарушение международного права.

В целом же, вряд ли этот пакет санкций нанесет России и российскому рынку серьезный урон. Торговый оборот между странами и так стремится к нулю, если не брать стратегические поставки.

Что касается рубля, то даже спекулятивно вряд ли он будет слабеть на этих новостях. Для российского валютного рынка определяющим скорее всего будет решение и заявление Банка России по итогам последнего в этом году заседания. Главная тема — когда ЦБ РФ возобновит покупки валюты на рынке и как будут распределяться отложенные покупки.

Вероятность, что в конце этого и начале следующего года рубль окажется под давлением, достаточно высока. Впрочем, пока еще есть шансы отыграть недавние потери.

Сегодня на рынках царит оптимизм, нефть прибавляет в цене более 5%, и рубль также будет укрепляться. Вопрос только в том, как долго продлится этот оптимизм. Скорее всего, ралли завершится тогда, когда трейдеры переключат внимание на монетарную политику и заявления регуляторов.