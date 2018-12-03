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Биржи АТР уверенно растут на фоне временного перемирия в торговой войне США и КНР 

Прайм 10 часов назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут в понедельник, при этом лидерами роста являются рынки КНР и Гонконга после того, как переговоры лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Аргентине завершились относительным успехом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 2,91% — до 2663,45 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,53%, до 1384,93 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 2,69% — до 27217,25 пункта, южнокорейский KOSPI — повышался на 1,7%, до 2132,5 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 1,72% — до 5764,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,33% — до 22649,06 пункта.
Участники торгов с оптимизмом отыгрывают новости о том, что по итогам встречи лидеров США и Китая на полях саммита G20 председатель КНР пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Трамп, в свою очередь, согласился не повышать пошлины на китайские товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов с 10% до 25% с 1 января, как грозился ранее. Но с оговоркой: это произойдет только в том случае, если стороны достигнут соглашения по определенному кругу вопросов в течение 90 дней.
Экономисты банка ANZ сказали агентству Рейтер, что достигнутые соглашения обеспечили подъем рисковых настроений на рынках, однако время покажет, сколько продержится этот оптимизм.
В то же время ряд экспертов скептично относятся к достигнутому перемирию.
"Эту договоренность между США и Китаем можно охарактеризовать скорее как мини-прорыв, который тормозит торговую войну, нежели как комплексную политическую договоренность", — приводит агентство мнение аналитика Westpac FX Роберта Ренни (Robert Rennie).
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Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Reuters , Рынки
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