Рублю пообещали испытания в декабре

Автор « Московского комсомольца Дмитрий Докучаев заявил, что в декабре рубль, «словно сказочный герой», столкнется с целой полосой испытаний. Первым из них могут стать итоги саммита G20.

По словам Докучаева, 3 декабря на валютном рынке отразятся итоги встречи: биржевые игроки могут истолковать их не в пользу рубля.

Кроме того, в середине недели будет решаться судьба соглашения ОПЕК+ ( ОПЕК и 11 независимых стран-производителей, в том числе Россия) о сокращении добычи нефти. Если участники соглашения не смогут остановить падение нефтяных цен, это отразится на российской валюте.

Также автор статьи напомнил об угрозе санкций Запада. По его мнению, даже заявления американских политиков о санкциях без реальных действий могут напугать иностранных инвесторов. В таком случае они начнут сбывать российские бумаги и ослаблять курс рубля. Точно так же инвесторы могут отреагировать на усиление напряженности на Украине или в Сирии.

«МК» пишет со ссылкой на прогнозы экспертов, что к началу 2019-го российская валюта потеряет пять-десять процентов к уровню ноября, подешевев до 70 рублей за доллар и до 80-и за евро.