Евросоюз планирует отказаться от доллара в расчетах

Евросоюз представил план по отказу от доллара. Еврокомиссия хочет сделать евро более привлекательным в международных расчетах. План по усилению валюты опубликован 5 декабря на официальном портале комиссии.

Аналитики отмечают, что почти все сделки на физическом рынке нефти и на рынке «бумажных» фьючерсов подчинены доллару. Эталонные марки: Brent, WTI, Dubai, Urals и другие — котируются именно в американской валюте. Большая часть импорта из других стран, включая Россию, также номинирована в долларах.

Отсюда рекомендация странам ЕС — в соглашениях о поставках энергоносителей использовать евро как «валюту по умолчанию». Брюссель считает, что усиление роли евро повысит устойчивость международной финансовой системы «от потрясений». Странам ЕС стоит прислушаться к комиссии, но с усилением евро возникнут сложности, говорит старший аналитик БКС Сергей Суверов

Сергей Суверов старший аналитик БКС «Я думаю, что страны ЕС хотели бы увеличить использование евро в своих расчетах, потому что это отвечает их национальным интересам. И поэтому я думаю, что, скорее всего, страны согласятся. Конечно, Америка будет использовать свое политическое влияние, чтобы не допустить большее использование евро и будет стремиться, чтобы страны по-прежнему использовали доллары, поэтому тут есть определенные политические риски. США в последнее время очень часто прибегают к санкциям, к торговым войнам, это создает определенную неустойчивость финансовой системы. Понятно, что такие страны, например, как Венесуэла, Иран, да и Россия, сейчас стараются в максимальной степени уходить от доллара и переходить, в том числе, на евро. Поэтому, наверное, большее использование евро, с учетом более взвешенной политики ЕС, в отличие от США, действительно может помочь мировой экономике, сделать ее более устойчивой».

Эксперт добавил, что разница в долях на рынке у валют не такая уж большая. 43% в расчетах занимает доллар, и 37% — евро. Однако в докладе ЕС указано, что американская валюта играет главную роль во всех основных отраслях. Например, счета в авиастроении выставляются в долларах, даже если речь идет о европейских производителях.