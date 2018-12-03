Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.46
$
66.74
75.60
75.70
Прогноз
10.12 – 17.12
$
66.44
75.59
Индексы и котировки Brent
61.40
–0.49 Золото
1232.33
+0.31 РТС
1153.52
–0.18
Динамика валют
EUR / USD
03.12
1.1353
–0.0099
19.11
1.1452
30.11
20.11
08.11

Нефть дорожает примерно на 4% в ожидании встреч в рамках ОПЕК+ 

Прайм 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Мировые цены на нефть в понедельник днем растут на 4% по основным маркам в силу целого ряда факторов "от Аргентины до Альберты" — на фоне новостей о договоренностях России и Саудовской Аравии в рамках соглашения ОПЕК+, в ожидании встреч представителей его стран-участниц, а также ограничения добычи сланцевой нефти в Канаде и потепления торговых отношения США и Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 14.07 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,83%, до 61,73 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 4,18% — до 53,06 доллара за баррель.
Рынки ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, собрания министров стран-членов ОПЕК, а также встречи министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+ на текущей неделе. Трейдеры предполагают, что будет достигнута договоренность о сокращении объемов добычи для поддержки нефтяного рынка.
В субботу президент РФ Владимир Путин по итогам саммита G20 в Аргентине заявил, что у России и Саудовской Аравии есть договоренность продлить соглашение ОПЕК+, но пока нет понимания относительно объемов. А министр энергетики России Александр Новак сообщил, что подходы к будущему соглашения ОПЕК+ предстоит согласовать в ближайшие дни, до конференции в Вене. Кроме того, оптимизма инвесторам прибавили торговые договоренности США и Китая, достигнутые по итогам саммита G20 в Аргентине и расцененные рынками как временное перемирие в торговой войне.
Участники торгов также обратили внимание на то, что власти канадской провинции Альберта вводят временные ограничения на объемы добычи сырья на фоне недостаточной пропускной способности транспортной инфраструктуры, что вызвало чрезмерный рост запасов. В частности, власти провинции обяжут нефтедобывающие компании снизить добычу на 8,7% или 325 тысяч баррелей в день, пока не будет устранен излишек запасов нефти.
"От Аргентины до Альберты все новости нефтяного рынка говорят о сокращении добычи. Улучшение настроений инвесторов, вероятно, продлит сегодняшнее ценовое ралли в ближайшей перспективе", — приводит агентство Рейтер слова главы отдела сырьевых исследований Julius Baer Норберта Рюкера (Norbert Ruecker).
При этом рынок нефти почти не отреагировал на решение Катара о выходе из ОПЕК из-за желания сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства сжиженного природного газа.
Прайм: последние новости
Рубль в начале дня уверенно растет к доллару и евро Официальный курс доллара на 4 декабря снизился до 66,29 руб Катар собирается выйти из ОПЕК в начале 2019 года
Комментарии1
Александр Новак , Владимир Путин , ОПЕК , Reuters , Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Канада пришла на помощь России30
Россияне получат две пенсии в декабре8
Для россиян могут усложнить процедуру покупки валюты1
В Германии задумались о «Северном потоке-2»11
Рубль ждут события страшнее санкций
Видео
00:44
Рубль ждут события страшнее санкций
Рынки Статьи
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
00:45
Канада пришла на помощь России
Экономика
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
00:43
Катар покидает ОПЕК
Экономика
12:51
«Газпрому» угрожают трубы раздора
Экономика Компании
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
01:55
Путин пошутил про доллар
Экономика
00:36
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение