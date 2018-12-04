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Эксперт рассказала, как выход Катара из ОПЕК может изменить рынок нефти 

РИА Новости + ещё 86 50 минут назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Принимая решение о выходе из ОПЕК, Катар руководствовался, прежде всего, стремлением отстоять рыночную нишу в области поставок газа, но если его примеру последуют другие небольшие игроки, влияние ОПЕК может оказаться под вопросом, сказала РИА Новости доцент кафедры права Университета Хьюстона и автор книги "Энергетика XXI века" Сьюзен Сакмар.
Ранее в понедельник Катар объявил о выходе из ОПЕК с 1 января 2019 года, объяснив это решение желанием сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства сжиженного природного газа.
"Я думаю, что Катар показывает свой серьезный настрой сохранить рыночную нишу и позицию номер один в поставках природного газа, что сейчас под угрозой. Они (Катар) заявили, что это решение не связано с конфликтом с Саудовской Аравией. Но с учетом того, что эти споры продолжаются, это может быть одной из причин", — рассуждает собеседник агентства.
По ее словам, Катар добывает не слишком много нефти.
"Но они хотят увеличить добычу. Возможно, они считают, что находясь с ОПЕК, они не смогут этого сделать. И они, вероятно, не получают достаточно выгоды от нахождения в картеле", — продолжает Сакмар.
"В результате выхода из организации они смогут добывать нефти столько, сколько захотят, и продавать сколько захотят без каких-либо указаний со стороны контролируемой де-факто Саудовской Аравией ОПЕК", — продолжает эксперт.
Отвечая на вопрос, сможет ли это решение подорвать значимость ОПЕК на глобальном рынке, Сакмар не исключила такой вероятности — но при условии, что другие небольшие игроки последуют примеру Катара.
"Мы видим, что все больше стран важнейшую роль в своей политике отводят национальным интересам. В этой связи будет интересно, поступят ли также, как и Катар, другие небольшие экспортеры нефти, которые являются членами ОПЕК", — рассуждает собеседник агентства.
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ОПЕК , РИА Новости , Рынки
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