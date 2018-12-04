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Цены на нефть растут 

RT на русском + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Январские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,10%, составив $53,53 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 1,04% — до $62,33 за баррель.
RT на русском: последние новости
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