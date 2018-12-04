Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,10%, составив $53,53 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 1,04% — до $62,33 за баррель.