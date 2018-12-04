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Рубль растёт к доллару
RT на русском
1 час назад
Фото: AFP/© Alexander Nemenov
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 6 копеек — до 66,47 рубля.
Курс евро вырос на 25 копеек и составил 75,68 рубля.
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