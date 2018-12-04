Уходит эпоха. Госдума запрещает уличные табло с курсами валют

Курсы валют — с глаз долой! Обменникам запретят вывешивать уличные табло с курсами доллара и евро. Такой законопроект по втором чтении приняла Госдума . Ранее идею предложил Центробанк . Там заявляли, что хотят помешать нелегальным обменным пунктам привлекать клиентов.

Анатолий Аксаков , председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков «Россия»:

«Информация, которая вывешивается перед офисом, по существу не соответствует тем курсам, по которым меняется валюта, либо рубли на валюту. К сожалению, участились случаи, когда это объявление вывешивается перед нелегальными обменными пунктами. Это даже не обменные пункты, а некие подворотни, куда просто заманиваются граждане, и осуществляются потом, во-первых, нелегальные операции, а, во-вторых, операции, которые приводят к потере денег нашими гражданами».

Центробанк предлагал, чтобы запрет не касался окон и витрин. При этом электронными уличными табло сейчас пользуются многие банки. А некоторые обменники существуют вовсе без табло. Вот что рассказал Business FM сотрудник одного из московских обменных пунктов Олег:

— И раньше были запрещены светящие табло на улице. Мы, например, уже с лета не выставляли на улицу, только внутри.

— То есть с улицы его не видно вообще?

— Да, с улицы нас не видно. Кроме этого операционная касса и все. А вот именно то, что там цифры, которые должны, их нет.

— А как люди вас находят?

— Ну, наверное, те, кто знает, кто ходит, те нас находят.

— Вы от банка работаете?

— Мы сейчас пока не работаем, сейчас в поиске банка. От банка, да. Мы были от «Юнистримбанка», пока сейчас банк отказался, обменник закрыл. Сейчас мы не работаем.

— Но в любом случае не можете вести деятельность самостоятельно, только от какого-то банка?

— Да, конечно, только от банка обязательно.

Евгений Коган: Для клиентов запрет на уличные табло может принести дополнительные неудобства — теперь в поисках выгодного курса придется заходить внутрь каждого банковского отделения. Но эксперты видят и плюсы: бывает, что на висящем стенде курс один, а когда заходишь внутрь — другой. Правда, проблему нелегальных обменников запрет табло все равно не решит, говорит президент компании «Московские партнеры», профессор ВШЭ

«Конечно, естественно, что как только мы уберем все вывески по обменникам, которые висят снаружи, то враг будет повержен и весь нелегальный бизнес по обмену ляжет, потому что, а как же иначе. Что я могу сказать? Молодцы, правильной дорогой идем. Мое глубокое убеждение, если уже говорить серьезно, что будут у нас вывески снаружи или внутри, от этого мало что изменится. Если для Думы — это самое важное, пускай будет так. По большому счету все равно. А потом, вы знаете, самое мудрое тогда животное — это страус. Зарыл голову в песочек, ну и вроде как проблем нет. Давайте будем страусами, давайте будем зарывать голову в песочек и исходить из принципа, что если у нас обменники снаружи улиц не рекламируются, значит, их нет. И вообще валюты нет, и вообще доллара нет. Закрыли глаза — вроде как ничего и нет, ну и хорошо».

Когда ЦБ только предложил ввести этот запрет, эксперты отмечали, что все равно для многих табло с курсами валют — зеркало стабильности в экономике. И вспоминали, как в декабре 2014 года во время обвала рубля банки даже стали закупать новые светодиодные табло, которые содержали три символа до запятой и два после.