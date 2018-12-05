Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.70
$
66.79
75.65
75.94
Прогноз
10.12 – 17.12
$
67.88
77.21
Индексы и котировки Brent
62.01
–0.18 Золото
1237.23
+0.08 РТС
1144.81
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
05.12
1.1350
–0.0020
20.11
1.1369
03.12
22.11
11.11

Биржи АТР в основном снижаются вслед за рынками США 

Прайм 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно негативную динамику в среду на фоне пессимизма на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,21% — до 2660,25 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,02%, до 1387,8 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,54% — до 26840,05 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,57%, до 2102,07 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,86% — до 5664,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,72%, до 21873,52 пункта.
С пессимизмом восприняли инвесторы в Азии распродажи на Уолл-Стрит во вторник. Основные американские фондовые индексы по итогам торгов потеряли до 3,8%, в том числе на фоне резкого роста доходности гособлигаций США. В понедельник впервые с 2007 года доходность двухлетних долговых госбумаг в определенный момент оказалась выше доходности пятилетних бумаг казначейства США. Такая ситуация называется инверсией кривой доходности и может быть признаком приближающейся экономической рецессии.
Аналитики J. P. Morgan Asset Management, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что ситуация на американских рынках, сложившаяся во вторник, отражает возросшие опасения инвесторов относительно экономической активности в США, несмотря на хорошие статданные.
В то же время участники торгов обратили внимание на корпоративные новости из Японии. Так, акционеры японской фармацевтической компании Takeda Pharmaceutical одобрили сделку по приобретению ирландской фармацевтической компании Shire на сумму 62 миллиарда долларов. Акции компании на бирже растут в цене более чем на 2%.
Прайм: последние новости
Цена нефти Brent вернулась к $60 за баррель, корректируясь после обвала прошлой недели Индексы РФ обновили максимумы почти за месяц на оптимизме по итогам G20 Бумаги компаний РФ в основном дешевеют в Лондоне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле рассказали о рисках «Северного потока-2»
Россия поможет Венесуэле деньгами2
Совфед продлил «заморозку» накопительной части пенсии
Сбербанк изменил условия кредитования1
Появился новый вид атак на банки
Видео
02:26
Госдума запрещает уличные табло с курсами валют
Рынки Личный счет
06:20
Стало известно о разногласиях России и ОПЕК
Экономика
00:44
Рубль ждут события страшнее санкций
Рынки Статьи
02:18
Доллару предрекли крах
Рынки Статьи
01:00
Песков назвал причину бедности россиян
Экономика
00:36
Россиянам предложили выплачивать пенсии авансом
Личный счет
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:13
Россиян предупредили об изменениях вкуса пива
Экономика
05:02
Как у россиян будут изымать недвижимость
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение