Биржи АТР в основном снижаются вслед за рынками США

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно негативную динамику в среду на фоне пессимизма на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,21% — до 2660,25 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,02%, до 1387,8 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,54% — до 26840,05 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,57%, до 2102,07 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,86% — до 5664,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,72%, до 21873,52 пункта.

С пессимизмом восприняли инвесторы в Азии распродажи на Уолл-Стрит во вторник. Основные американские фондовые индексы по итогам торгов потеряли до 3,8%, в том числе на фоне резкого роста доходности гособлигаций США. В понедельник впервые с 2007 года доходность двухлетних долговых госбумаг в определенный момент оказалась выше доходности пятилетних бумаг казначейства США . Такая ситуация называется инверсией кривой доходности и может быть признаком приближающейся экономической рецессии.

Аналитики J. P. Morgan Asset Management, мнение которых приводит агентство Рейтер , считают, что ситуация на американских рынках, сложившаяся во вторник, отражает возросшие опасения инвесторов относительно экономической активности в США, несмотря на хорошие статданные.

В то же время участники торгов обратили внимание на корпоративные новости из Японии. Так, акционеры японской фармацевтической компании Takeda Pharmaceutical одобрили сделку по приобретению ирландской фармацевтической компании Shire на сумму 62 миллиарда долларов. Акции компании на бирже растут в цене более чем на 2%.