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Цены на нефть снижаются 

RT на русском 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,71%, составив $52,34 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале упали на 1,80% — до $60,96 за баррель.
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