Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,71%, составив $52,34 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале упали на 1,80% — до $60,96 за баррель.