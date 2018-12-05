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Цены на нефть снижаются
RT на русском
6 часов назад
Фото:
globallookpress.com
Комментарии
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,71%, составив $52,34 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале упали на 1,80% — до $60,96 за баррель.
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