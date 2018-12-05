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Курс доллара вырос до 66,85 рубля 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 66,85 рубля.
Курс евро снизился на 10 копеек и достиг отметки 75,7 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (ранее — индекс ММВБ) на открытии торгов понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,26%, до уровня в 2412,57 пункта.
Индекс РТС опустился на 1,61% и составил 1137,23 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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