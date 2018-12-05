Бумаги компаний РФ в основном дешевеют в Лондоне

Бумаги российских компаний в среду преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

Цена бумаг ВТБ росла на 1,98% — до 1,23 доллара, Сбербанка — опускалась на 1,11%, до 11,77 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 2,28%, до 17,14 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,4% — до 18,79 доллара, "Северстали" — на 2,29%, до 14,54 доллара, НЛМК — на 1,39%, до 24,05 доллара.