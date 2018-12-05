Бумаги российских компаний в среду преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.35 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,48% — до 6,45 доллара, "Лукойла" — на 0,61%, до 77,56 доллара, "Новатэка" — на 0,23%, до 171,5 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,84% — до 4,82 доллара, "Газпром нефти" — на 1,13%, до 28,52 доллара.
Цена бумаг ВТБ росла на 1,98% — до 1,23 доллара, Сбербанка — опускалась на 1,11%, до 11,77 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 2,28%, до 17,14 доллара.
Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,4% — до 18,79 доллара, "Северстали" — на 2,29%, до 14,54 доллара, НЛМК — на 1,39%, до 24,05 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" опускалась на 0,37% — до 13,34 доллара, "Ленты" — росла на 0,36%, до 3,51 доллара. Бумаги АФК "Система" дешевели на 3,35% — до 2,51 доллара.