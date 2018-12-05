Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.70
$
66.79
75.65
75.94
Прогноз
10.12 – 17.12
$
67.88
77.21
Индексы и котировки Brent
62.01
–0.18 Золото
1236.01
+0.02 РТС
1144.81
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
05.12
1.1350
–0.0020
20.11
1.1369
03.12
22.11
11.11

Бумаги компаний РФ в основном дешевеют в Лондоне 

Прайм 2 часа назад
Фото: Reuters
Бумаги российских компаний в среду преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.35 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,48% — до 6,45 доллара, "Лукойла" — на 0,61%, до 77,56 доллара, "Новатэка" — на 0,23%, до 171,5 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,84% — до 4,82 доллара, "Газпром нефти" — на 1,13%, до 28,52 доллара.
Цена бумаг ВТБ росла на 1,98% — до 1,23 доллара, Сбербанка — опускалась на 1,11%, до 11,77 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 2,28%, до 17,14 доллара.
Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,4% — до 18,79 доллара, "Северстали" — на 2,29%, до 14,54 доллара, НЛМК — на 1,39%, до 24,05 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" опускалась на 0,37% — до 13,34 доллара, "Ленты" — росла на 0,36%, до 3,51 доллара. Бумаги АФК "Система" дешевели на 3,35% — до 2,51 доллара.
Прайм: последние новости
Цена нефти Brent вернулась к $60 за баррель, корректируясь после обвала прошлой недели Рынок акций РФ мало изменится, рубль подрастет в начале дня Трамп напугал покупателей нефти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле рассказали о рисках «Северного потока-2»
Россия поможет Венесуэле деньгами1
Совфед продлил «заморозку» накопительной части пенсии
Сбербанк изменил условия кредитования1
Появился новый вид атак на банки
Видео
02:26
Госдума запрещает уличные табло с курсами валют
Рынки Личный счет
06:20
Стало известно о разногласиях России и ОПЕК
Экономика
00:44
Рубль ждут события страшнее санкций
Рынки Статьи
02:18
Доллару предрекли крах
Рынки Статьи
01:00
Песков назвал причину бедности россиян
Экономика
00:36
Россиянам предложили выплачивать пенсии авансом
Личный счет
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:13
Россиян предупредили об изменениях вкуса пива
Экономика
05:02
Как у россиян будут изымать недвижимость
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение