Европа нашла способ распрощаться с долларом

Евросоюз разработал план отказа от доллара

Европейская комиссия планирует сделать евро более привлекательным в международных расчетах. План по усилению валюты опубликован 5 декабря.

Как указано в документе, решение об использовании валюты должны принимать сами участники рынка, и никто не планирует ограничивать их свободу выбора. Однако усиление роли евро поможет повысить устойчивость международной финансовой системы, сделает международную экономику менее уязвимой к потрясениям.

«Более широкое глобальное использование евро снизит издержки и риски для европейского бизнеса, а также снизит процентные ставки, выплачиваемые домашними хозяйствами», — отмечается в сообщение.

Чтобы это произошло, рекомендуется увеличить использование евро в стратегических секторах. К ним отнесли: топливо (нефть и газ), полезные ископаемые, продукты сельского хозяйства и транспорт. Во всех этих отраслях планируется провести консультации с ключевыми игроками о переходе на расчете в евро.