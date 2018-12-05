Европа нашла способ распрощаться с долларом

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Евросоюз разработал план отказа от доллара 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Европейская комиссия планирует сделать евро более привлекательным в международных расчетах. План по усилению валюты опубликован 5 декабря.
Как указано в документе, решение об использовании валюты должны принимать сами участники рынка, и никто не планирует ограничивать их свободу выбора. Однако усиление роли евро поможет повысить устойчивость международной финансовой системы, сделает международную экономику менее уязвимой к потрясениям.
«Более широкое глобальное использование евро снизит издержки и риски для европейского бизнеса, а также снизит процентные ставки, выплачиваемые домашними хозяйствами», — отмечается в сообщение.
Чтобы это произошло, рекомендуется увеличить использование евро в стратегических секторах. К ним отнесли: топливо (нефть и газ), полезные ископаемые, продукты сельского хозяйства и транспорт. Во всех этих отраслях планируется провести консультации с ключевыми игроками о переходе на расчете в евро.
В сентябре председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в обращении к Европарламенту призвал сделать дополнительные шаги, чтобы поднять значение евро на мировой финансовой сцене. По его словам, евро должно стать лицом новой суверенной Европы.
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