Россия и Иран обрушили нефть

Нефть марок Brent и WTI подешевела на пять процентов в ходе торгов 6 декабря, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Это произошло на фоне переговоров о продлении соглашение ОПЕК+, которому препятствуют Россия и Иран.

Баррель марки Brent в течение торговой сессии подешевел с 61,94 до 58,47 доллара, марки WTI — с 53,28 до 50,3 доллара. В обоих случаях падение превысило пять процентов.

На момент публикации баррель Brent торговался по 59,67 доллара, WTI — по 51,23 доллара.

Незадолго до этого министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что участники сделки ОПЕК+ по сокращению добычи пока не достигли договоренности о продлении соглашения на 2019 год.

«По моему личному убеждению, ни для кого не должно быть сделано исключений. Но мы выслушаем всех, чтобы достичь консенсуса по данному вопросу», — сказал министр, которого цитирует «Интерфакс».

Ранее 6 декабря Bloomberg сообщил, что окончательные параметры новой сделки во многом зависят от России и ее президента Владимира Путина . Пока Москва согласна сократить добычу на 140150 тысяч баррелей в день, в то время как ОПЕК настаивает на 300 тысячах. В этом случае суммарное сокращение составит миллион баррелей в день.

Еще одним препятствием для заключения соглашения может стать Иран, который на фоне санкций США требует для себя исключения.