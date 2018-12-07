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Курс доллара на Мосбирже вырос до 66,95 рубля 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Reuters
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и составил 66,95 рубля.
Курс евро вырос на 5 копеек и достиг отметки в 76,15 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (ранее — индекс ММВБ) на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,2% и составил 2417,21 пункта.
Индекс РТС прибавил 0,4% и достиг отметки 1138,64 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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