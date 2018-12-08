Орешкин дал прогноз по цене нефти в 2019 году

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что среднегодовая цена на нефть в 2019 году составит $63 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости". Он подчеркнул, что данный прогноз учитывает соглашение ОПЕК+. "У нас прогноз на следующий год — $63 за баррель, мне кажется, он абсолютно адекватен той ситуации, которая сейчас сложилась на глобальном рынке, и, в том числе, учитывает то решение, которое было принято в Вене на этой неделе", — заключил Орешкин. Министр также добавил, что инфляция в России по итогам 2018 года составит 3,9-4%. "Наш прогноз — 3,4%, понятно, что (инфляция. — "Газета.Ru") не укладывается. Но вот то, что это будет цифра порядка 3,9-4% на конец года — это то, что мы видим сейчас", — сказал Орешкин. Ранее сообщалось, что рубль растет на фоне сообщений о сделке ОПЕК