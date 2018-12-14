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Сколько будет стоить доллар на следующей неделе 

Российская Газета + ещё 17
Движение курса рубля на следующей неделе будут определять действия Банка России и Федеральной резервной системы (ФРС) США, считают аналитики.
Банк России в пятницу, 14 декабря, проведет последнее в этом году заседание совета директоров по ключевой ставке. На нем же регулятор должен объявить и параметры возвращения к покупкам иностранной валюты на открытом рынке для Минфина.
Если ЦБ повысит ставку до уровня 7,75 процента (сейчас она составляет 7,5 процента), то такой шаг может снять существенную часть опасений инвесторов по поводу возврата к приобретению валюты, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Учитывая это, а также рост инфляции (она поднялась на 0,3 процента с 1 по 10 декабря), Банк России действительно может повысить ставку, отмечают аналитики "Альфа-банка" Наталия Орлова и Александр Красный. При этом, согласно опросу Bloomberg, 25 из 41 аналитиков ожидают, что ЦБ все-таки не изменит ставку на заседании 14 декабря, повышение ключевой ставки до 7,75 процента спрогнозировали 16 экспертов.
А вот повышение ставки ФРС 19 декабря вряд ли станет для рынка сюрпризом. Однако если американский регулятор подаст рынкам четкий сигнал о намерении взять паузу в повышении ставок в первом полугодии 2019 года, риск-аппетит инвесторов может возрасти, что также позитивно скажется на курсе рубля, считает Покатович.
По его мнению, не менее важным фактором для курса национальной валюты станет динамика цен нефтяного рынка. Для стабилизации и реализации попыток к укреплению курса рубля котировки нефти должны закрепиться в диапазоне 60-65 долларов за баррель, причем фундаментальные предпосылки для такого закрепления уже сформированы новой сделкой ОПЕК+, полагает Покатович.
По прогнозу аналитика, в итоге на следующей неделе курс доллара будет находиться в коридоре 65,2-66,7 рубля. По мнению Орловой и Красного, торговый диапазон составит 65,5-67,5 рублей за доллар.
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