Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.22
$
66.52
75.38
75.50
Прогноз
17.12 – 24.12
$
67.40
76.09
Индексы и котировки Brent
60.40
+0.23 Золото
1245.42
–0.04 РТС
1130.09
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
13.12
1.1379
+0.0010
28.11
1.1370
11.12
30.11
19.11

Курс доллара снизился до 66,32 рубля 

ТАСС + ещё 45 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 66,32 рубля.
Курс евро понизился на 13 копеек и достиг отметки 75,4 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (ранее — индекс ММВБ) на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,1% и составил 2367,67 пункта.
Индекс РТС опустился также на 0,1% и достиг отметки 1124,35 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
ТАСС: последние новости
Котировки нефти Brent упали на 4,5% на фоне встречи министров ОПЕК Акции "Мегафона" подросли на 5% на новостях об оферте миноритариям СМИ: Хоакин Гусман хотел доставлять наркотики в Мексику нефтяными танкерами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ради рубля: поднимет ли ЦБ ключевую ставку
МИД жестко ответил на резолюцию по «Северному потоку»27
ЕС восстал против «Северного потока»948
Миллиардную реформу признали провальной1
Греф оправдался за отсутствие кешбэка
Видео
02:18
Каким был бы рубль без антироссийских санкций
Рынки Экономика
00:31
Обвал рубля сочли спасением для экономики РФ
Рынки Экономика
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
00:30
ЕП выступил за прекращение «Северного потока — 2»
Компании Экономика
03:21
Цена независимости: украинцам нечем платить за газ
Экономика Статьи
02:13
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
Личный счет
02:13
Пенсионный возраст хотят привязать к доходам
Личный счет
05:04
Схватка за Европу: Трамп проигрывает России
Экономика
04:56
Россия выдвинула ОПЕК+ собственные условия
Экономика Статьи
03:13
США призвали всех выйти из «Северного потока — 2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение