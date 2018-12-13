Курс доллара снизился до 66,32 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 66,32 рубля.

Курс евро понизился на 13 копеек и достиг отметки 75,4 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи (ранее — индекс ММВБ) на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,1% и составил 2367,67 пункта.

Индекс РТС опустился также на 0,1% и достиг отметки 1124,35 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.