Биржи АТР закрылись падением на 1-2% на внутреннем негативе

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник существенным снижением на фоне скандала с задержанием финдиректора Huawei, опасений за перспективы торговых отношений США и Китая, а также данных внутренней статистики, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,82%, до 2584,58 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,35% до 1332,53 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,2%, до 25752,38 пункта, корейский KOSPI опустился на 1,06%, до 2053,79 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 2,27%, до 5552,5 пункта, японский Nikkei 225 потерял 2,12%, до 21219,5 пункта.

В центре внимание инвесторов остается ситуация, связанная с задержанием в Канаде финансового директора китайской компании Huawei. Дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и заместитель председателя правления компании Мэн Ваньчжоу была задержана в Ванкувере 1 декабря. Ее экстрадиции запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Посольство КНР в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.

В свете ситуации вокруг Huawei рынки продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая. По итогам переговоров c председателем КНР Си Цзиньпином на полях G20 в конце ноября-начале декабря президент США Дональд Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая с 10 до 25%. Однако США предупредили, что если в следующие 90 дней не будут достигнуты соглашения относительно ряда торговых вопросов, то пошлины увеличатся до ранее запланированной отметки.

"Наибольшее беспокойство у рынков сейчас вызывает торговый конфликт США и Китая и ситуация вокруг Huawei. Тема торговли будет в центре внимания рынков в течение 90-дневного периода перемирия в торговой войне США и КНР в надежде на признаки каких-либо уступок сторон", — приводит агентство Рейтер мнение главного стратега Daiwa SB Investments Сойчиро Мондзи (Soichiro Monji).