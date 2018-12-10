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Биржи АТР закрылись падением на 1-2% на внутреннем негативе 

Прайм 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник существенным снижением на фоне скандала с задержанием финдиректора Huawei, опасений за перспективы торговых отношений США и Китая, а также данных внутренней статистики, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,82%, до 2584,58 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,35% до 1332,53 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,2%, до 25752,38 пункта, корейский KOSPI опустился на 1,06%, до 2053,79 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 2,27%, до 5552,5 пункта, японский Nikkei 225 потерял 2,12%, до 21219,5 пункта.
В центре внимание инвесторов остается ситуация, связанная с задержанием в Канаде финансового директора китайской компании Huawei. Дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и заместитель председателя правления компании Мэн Ваньчжоу была задержана в Ванкувере 1 декабря. Ее экстрадиции запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Посольство КНР в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.
В свете ситуации вокруг Huawei рынки продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая. По итогам переговоров c председателем КНР Си Цзиньпином на полях G20 в конце ноября-начале декабря президент США Дональд Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая с 10 до 25%. Однако США предупредили, что если в следующие 90 дней не будут достигнуты соглашения относительно ряда торговых вопросов, то пошлины увеличатся до ранее запланированной отметки.
"Наибольшее беспокойство у рынков сейчас вызывает торговый конфликт США и Китая и ситуация вокруг Huawei. Тема торговли будет в центре внимания рынков в течение 90-дневного периода перемирия в торговой войне США и КНР в надежде на признаки каких-либо уступок сторон", — приводит агентство Рейтер мнение главного стратега Daiwa SB Investments Сойчиро Мондзи (Soichiro Monji).
Дополнительное давление на настроения инвесторов оказала новая порция статистики из Японии и Китая. В частности, главное таможенное управление КНР сообщило, что экспорт страны вырос в ноябре на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт — на 3%. Аналитики ждали роста показателей на 10% и 14,5% соответственно. В октябре экспорт страны вырос на 15,6% в годовом выражении, а импорт — на 21,4%. Согласно официальным данным из Японии, ВВП страны в третьем квартале 2018 года, по второй оценке, опустился на 0,6% в квартальном выражении и на 2,5% — в годовом. Эксперты прогнозировали сокращение индикатора на 0,5% в квартальном исчислении и на 1,9% — в годовом.
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