Нефть дорожает на данных API по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть повышаются в среду утром после опубликованных еженедельных данных Американского института нефти (API), показавших снижение запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,16% — до 60,9 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,67%, до 52,3 доллара за баррель.

Поддержку стоимости нефти оказывают данные API, свидетельствующие о резком снижении запасов нефти в США за минувшую неделю. Так, согласно новым данным организации, за неделю по 7 декабря коммерческие запасы нефти в США упали сразу на 10,18 миллиона баррелей после роста на 5,36 миллиона баррелей неделей ранее. Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 2,99 миллиона баррелей после сокращения на 7,323 миллиона баррелей неделей ранее.

В то же время участники торгов обратили определенное внимание на прогноз по добыче нефти в США. Так, управление энергетической информации минэнерго США (EIA) во вторник сохранило прогноз по добыче нефти в США в 2018 и 2019 годах на уровне ноябрьской оценки в 10,9 и 12,1 миллиона баррелей в сутки соответственно.

"Рост добычи нефти в США продолжается безостановочно, и, вероятно, будет продолжаться в обозримом будущем, чтобы компенсировать любые корректировки в предложении сырья со стороны стран ОПЕК+", — сказал агентству Рейтер аналитик Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода.