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Народный банк Китая ослабил курс юаня к доллару на 0,43% 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Александр Демьянчук
Народный банк Китая (ЦБ) ослабил во вторник курс юаня к доллару сразу на 0,43%, свидетельствуют данные регулятора.
Во вторник ЦБ установил средний обменный курс на уровне 6,8996 за доллар — на 303 пункта слабее, чем в понедельник, когда курс составил 6,8693.
На фоне продолжающейся торговой войны курс китайской валюты значительно ослаб с начала года. Центробанк заверил, что сохранит обменный курс на рациональном и стабильном уровне. Власти страны, в том числе премьер Ли Кэцян, неоднократно заявляли, что не собираются превращать курс юаня в инструмент реагирования на торговый спор.
В августе 2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% — с 6,2 до 6,4), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. После этого произошли еще три волны ослабления китайской валюты: зимой 2015-2016 годов (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67), третья началась в октябре 2016 года. После первой волны эксперты утверждали, что китайский ЦБ намеренно девальвирует юань для стимулирования экспорта. Власти Китая опровергали эти заявления.
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