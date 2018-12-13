Рынок США. Марио Драги намерен стимулировать экономику

Москва, 13 декабря — «Вести. Экономика». В четверг прошло заседание ЕЦБ . Регулятор планирует оставить процентные ставки на сверхнизких уровнях как минимум до конца лета 2019 г. Программа QE завершается, но это не означает сокращение баланса.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Американские фондовые фьючерсы подрастают на премаркете. В среду ключевые индексы прибавили 0,5-1% на фоне снижения рисков торговых войн. В начале недели S&P 500 зашел в целевой диапазон 2600-2550 пунктов. За этим последовал отскок. Если индекс закрепится выше 2700 пунктов, то ему откроется дорога в район 2790-2820 пунктов.

Заседание ЕЦБ По итогам мероприятия процентные ставки были оставлены без изменений, как и ожидалось. Регулятор планирует оставить ставки на сверхнизких уровнях как минимум до конца лета 2019 г. Программа QE завершится в конце этого года. Регулятор намерен еще долгое время реинвестировать средства, полученные от истекших бумаг, в новые облигации. Как результат, речь идет не о сокращении баланса ЕЦБ, а о приостановке его роста.

В еврозоне сохраняется необходимость в монетарных стимулах для восстановления инфляции, заявил Марио Драги . Глава ЕЦБ отметил, что поступающие макроданные оказались слабее ожиданий регулятора. Была снижена оценка ВВП на 2018 и 2019 гг. — до 1,9% и 1,7% соответственно. Был уменьшен прогноз по инфляции на следующий год до 1,6% годовых. Вывод: итоги заседания можно оценить в качестве умерено позитивных для рынка акций. Информация о новых стимулах озвучена не была. Однако указания на слабость экономики еврозоны могут быть предвестником будущих шагов в этом направлении.

Позитивные факторы

США и Китай. Дональд Трамп во вторник написал в твиттере об «очень плодотворных переговорах с КНР». Президент США высказался о готовности вмешаться в процедуру ареста финдиректора Huawei, если это поможет торговой сделке. Топ-менеджер китайской компании была выпущена под залог канадскими властями.

Смягчение риторики ФРС . По итогам заседания Федрезерва 19 декабря возможен пересмотр прогноза по ключевой ставке с 3 до 2 этапов увеличения в следующем году. Сегмент деривативов (сервис CME FedWatch) указывает значительную вероятность не более 1 этапа увеличения. Ранее Джером Пауэлл говорил про то, что ставка находится не на много ниже так называемого «нейтрального» уровня, ни ограничивающего, ни стимулирующего экономику.

Риски

Brexit. Ранее Тереза Мэй объявила об отмене голосования по соглашению в Палате общин . В дальнейшем представитель Мэй сообщил, что голосование пройдет до 21 января 2019 г. Вопрос должен быть решен до конца марта, иначе возможен сценарий жесткого Brexit (без соглашения), не выгодный с экономической точки зрения ни для одной из сторон. Политический кризис в США. Во вторник Трампа пригрозил демократам, что их отказ одобрить требуемый им объем расходов на строительство стены на границе с Мексикой приведет к приостановке работы правительства (shutdown).