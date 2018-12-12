Обвал рубля сочли спасением для экономики РФ

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Аналитики рассказали о пользе слабого рубля для экономики РФ 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Российская экономика в 2019 году сможет расти при слабом рубле и цене на нефть в 100 долларов. Об этом говорится в прогнозе Bank of America Merrill Lynch, передает РБК.
В текущей ситуации аналитики прогнозируют максимально возможный рост российской экономики — 2,1%. Для этого необходимо, чтобы доллар стоил 65 рублей, а нефть — около 100 долларов.
По мнению аналитиков, если рубль укрепит свои позиции до 60-55 рублей за доллар, то даже дорогая нефть не поможет росту российского ВВП. В этом случае он составит 1,8% в год.
При этом укрепление российской валюты вероятно, если будут снижены геополитические риски, замедлится отток нерезидентов из облигаций федерального займа (ОФЗ), вырастут цены на нефть, а доллар будет терять свои позиции ко всем основным мировым валютам.
При этом базовый сценарий Bank of America предполагает рост ВВП на 1,2% при долларе, укрепившемся до 62 рублей и стоимости нефти в 70 долларов.
Этот прогноз несильно отличается от официального прогноза Минэкономразвития. Там подсчитали, что рост российской экономики в 2019 году составит 1,3%.
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