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Акции «Мегафона» растут более чем на 5% на корпоративных новостях 

Прайм + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Акции "Мегафона" растут более чем на 5% на сообщении компании о том, что "Мегафон Финанс" погасил GDR оператора, став владельцем 78,84% его уставного капитала, и направил на рассмотрение в Банк России обязательную оферту миноритарным акционерам, следует из динамики торгов на Московской бирже.
К 10.48 мск акции "Мегафона" росли на 5,6% — до 619,6 рубля, при этом индекс Мосбиржи снижается на 0,63%.
Как сообщил раннее в среду "Мегафон", его стопроцентное дочернее общество "Мегафон Финанс" погасило глобальные депозитарные расписки (ГДР) оператора, став владельцем 78,84% его уставного капитала, и направил на рассмотрение в Банк России обязательную оферту миноритарным акционерам.
Так, "Мегафон Финанс" 10 декабря погасил все принадлежавшие ему GDR и получил соответствующее количество обыкновенных акций компании. В результате погашения GDR "Мегафон Финанс" стал владельцем 139,617 миллиона обыкновенных акций, что в совокупности с акциями, принадлежащими его аффилированным лицам, составило 78,84% уставного капитала "Мегафона".
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