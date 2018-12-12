Акции «Мегафона» растут более чем на 5% на корпоративных новостях

Акции "Мегафона" растут более чем на 5% на сообщении компании о том, что "Мегафон Финанс" погасил GDR оператора, став владельцем 78,84% его уставного капитала, и направил на рассмотрение в Банк России обязательную оферту миноритарным акционерам, следует из динамики торгов на Московской бирже

К 10.48 мск акции "Мегафона" росли на 5,6% — до 619,6 рубля, при этом индекс Мосбиржи снижается на 0,63%.

Как сообщил раннее в среду "Мегафон", его стопроцентное дочернее общество "Мегафон Финанс" погасило глобальные депозитарные расписки (ГДР) оператора, став владельцем 78,84% его уставного капитала, и направил на рассмотрение в Банк России обязательную оферту миноритарным акционерам.

Так, "Мегафон Финанс" 10 декабря погасил все принадлежавшие ему GDR и получил соответствующее количество обыкновенных акций компании. В результате погашения GDR "Мегафон Финанс" стал владельцем 139,617 миллиона обыкновенных акций, что в совокупности с акциями, принадлежащими его аффилированным лицам, составило 78,84% уставного капитала "Мегафона".