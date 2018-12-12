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Сбербанк ухудшил прогноз по рублю, но есть ли повод для беспокойства? 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: BFM.RU
Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля. Подробности приводит ТАСС.
Согласно обновленному прогнозу Сбербанка, курс рубля в 2019–2020 годах ожидается на уровне 65-70 рублей. за доллар, а инфляция может достичь 4-5%. Такой прогноз представила вице-президент, директор департамента стратегии и развития Сбербанка Екатерина Латыпова.
Ранее Сбербанк прогнозировал курс на уровне 66,5 рубля за доллар в 2019 году и 67 рублей в 2020 году. Банк также ожидал инфляцию на уровне 4,4% к концу 2019 года и 4% — на конец 2020 года.
Прогноз Сбербанка по курсу рубля можно даже назвать несколько позитивным, говорит руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка, президент ACI Russia Сергей Романчук:
Сергей Романчук руководитель операций «Металлинвестбанка» на денежном и валютном рынке «Довольно большое количество участников рынка ожидает менее радужных перспектив для рубля ввиду того, что ЦБ, скорее всего, вернется на рынок с покупкой валюты. В январе есть большой отложенный спрос от него, потому что осенью, пока ЦБ не выходил на рынок, Минфин продолжал внутренние сделки с ним совершать по конвертации, что не поможет рублю и может его несколько ослабить. Плюс сама по себе тема санкций пока совершенно не затихла, она, очевидно, во что-то выльется, но продолжает висеть дамокловым мечом, и не позволяет рынкам функционировать так, как они должны, реагируя на систему, которая у нас есть, в виде достаточно низкой инфляции, высоких ставок, то есть высоких реальных процентных ставок, что могло бы помочь рублю укрепиться, но пока это не реализовано. Я думаю, этот сценарий Сбербанка предполагает, что санкции будут не больше тех, о которых мы говорим сейчас, возможно, они затронут выпуски госдолга, но если что-то будет более существенное, инвесторы могут еще одну волну распродаж устроить».
Цену на нефть марки Urals Сбербанк ожидает на уровне 60-65 долларов за баррель. В базовом сценарии предыдущего прогноза ожидалась цена 62 доллара в 2019-2020 годах.
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