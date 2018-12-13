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Биржи АТР растут на оптимизме вокруг торговых отношений США и КНР 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в четверг на фоне сообщений о готовящихся изменениях в промышленной политике Китая, которые были восприняты рынком как шаг к разрешению торгового конфликта с США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 1,6% — до 2643,8 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,54%, до 1366,77 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,34% — до 26537,78 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,64%, до 2095,07 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,32% — до 5671,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,99%, до 21816,3 пункта.
Ключевым фактором для оптимизма азиатских инвесторов в четверг служит сообщение издания The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников из КНР о том, что Пекин планирует изменить промышленную политику страны, которую Вашингтон назвал протекционистской, и обеспечить более широкий доступ для иностранных компаний, чтобы урегулировать торговый конфликт с США. Так, по данным источников, речь идет о разработке в Китае плана, который заменит программу "Сделано в Китае 2025" — дорожную карту развития высокотехнологичного промышленного производства страны.
"Если это подтвердится, то это гораздо более важно, чем решение Китая возобновить закупку американской сои или снизить пошлины на ввозимые из США автомобили с 40% до 15%, о чем сообщалось в последние двое суток", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков National Australia Bank.
Днем ранее в СМИ появились сообщения, что Китай возобновил закупку соевых бобов из США. Так, агентство Рейтер в среду сообщило, что китайские государственные компании закупили 1,5 миллиона тонн соевых бобов из США, что стало первой крупной закупкой более чем за полгода.
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