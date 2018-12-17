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Биржи АТР закрылись в основном ростом в ожидании мер поддержки экономики Китая 

Прайм 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник преимущественным ростом индексов перед проведением Центральной рабочей экономической конференции в Китае, от которой рынки ждут согласования новых мер поддержки экономики, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,16%, до 2597,97 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — опустился на 0,31%, до 1323,31 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 6,81 пункта, до 26087,98 пункта, корейский KOSPI — на 0,08%, до 2071,09 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1%, до 5658,3 пункта. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,62%, до 21506,88 пункта.
Участники торгов в Азии переключили свое внимание на ожидания Центральной рабочей экономической конференции в Китае, которая должна состояться на текущей неделе. Инвесторы надеются, что в свете ухудшения статданных и на фоне сохраняющейся напряженности в торговых отношениях с США власти второй по величине мировой экономики могут объявить о новых мерах по ее поддержке в рамках данного мероприятия.
Стратег Tokai Tokyo Research Ван Шеншен (Wang Shenshen) сказал агентству Рейтер, что поддержку настроений инвесторов обеспечивают ожидания того, что власти Китая могут сделать объявления относительно мер поддержки экономики в области бюджетной и кредитно-денежной политики.
Еще одной важной темой для мировых рынков на текущей неделе является заключительное в 2018 году заседание ФРС США 18-19 декабря, на котором будут озвучены прогнозы регулятора по росту ВВП и инфляции, а также по количеству повышений ставки в 2019 году. Изначально их планировалось три, однако в случае ухудшения экономической ситуации их может быть меньше.
"Если ФРС понизит свои оценки, то это может быть воспринято как еще один признак замедления экономического роста", — отметил глава отдела глобальной стратегии Daiwa Securities Хироказу Кабейя (Hirokazu Kabeya).
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