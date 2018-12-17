Биржи АТР закрылись в основном ростом в ожидании мер поддержки экономики Китая

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник преимущественным ростом индексов перед проведением Центральной рабочей экономической конференции в Китае, от которой рынки ждут согласования новых мер поддержки экономики, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,16%, до 2597,97 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — опустился на 0,31%, до 1323,31 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 6,81 пункта, до 26087,98 пункта, корейский KOSPI — на 0,08%, до 2071,09 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1%, до 5658,3 пункта. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,62%, до 21506,88 пункта.

Участники торгов в Азии переключили свое внимание на ожидания Центральной рабочей экономической конференции в Китае, которая должна состояться на текущей неделе. Инвесторы надеются, что в свете ухудшения статданных и на фоне сохраняющейся напряженности в торговых отношениях с США власти второй по величине мировой экономики могут объявить о новых мерах по ее поддержке в рамках данного мероприятия.

Стратег Tokai Tokyo Research Ван Шеншен (Wang Shenshen) сказал агентству Рейтер , что поддержку настроений инвесторов обеспечивают ожидания того, что власти Китая могут сделать объявления относительно мер поддержки экономики в области бюджетной и кредитно-денежной политики.

Еще одной важной темой для мировых рынков на текущей неделе является заключительное в 2018 году заседание ФРС США 18-19 декабря, на котором будут озвучены прогнозы регулятора по росту ВВП и инфляции, а также по количеству повышений ставки в 2019 году. Изначально их планировалось три, однако в случае ухудшения экономической ситуации их может быть меньше.

"Если ФРС понизит свои оценки, то это может быть воспринято как еще один признак замедления экономического роста", — отметил глава отдела глобальной стратегии Daiwa Securities Хироказу Кабейя (Hirokazu Kabeya).