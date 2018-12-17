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Американцы сделали ставку на рубль 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Количество фьючерсных контрактов на покупку рубля на Чикагской товарной бирже (CME) за неделю с 2 по 10 декабря выросло сильнее, чем число сделок по продаже российской валюты, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Количество длинных фьючерсов (на покупку рубля) выросло на 1400 контрактов (на 6.6 процента) — до 22401, в то время как коротких (на продажу) — только на 995 (до 11638 сделок). В процентном соотношении число коротких фьючерсов увеличилось даже больше (на 9,3 процента), тем не менее, чистая длинная позиция (нетто-лонг) укрепилась и достигла уровня в 10763 контракта.
Рост продолжается третью неделю подряд, а нетто-лонг сохраняется на Чикагской бирже с конца лета 2017 года с небольшим перерывом в середине осени 2018-го.
Аналитики связывают укрепление позиций рубля с заключением сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которая, как ожидается, позволит повысить цены на топливо и увеличить выручку нефтедобывающих компаний, в том числе и в России, пишет Reuters.
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