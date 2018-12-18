Биржи АТР снижаются вслед за рынками США

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник на фоне негатива из США, где рынки упали в среднем на 2% в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 1,09% — до 2569,65 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,31%, до 1305,93 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,9% — до 25852,98 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,6%, до 2058,97 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 сокращался на 0,84% — до 5611 пунктов, японский Nikkei 225 — на 1,65%, до 21152,56 пункта.

Азиатские инвесторы с пессимизмом обратили внимание на ощутимое падение американских рынков в понедельник на фоне ожидания последнего в этом году заседания Федрезерва США . Двухдневная встреча американского регулятора, стартующая во вторник, беспокоит мировые рынки с точки зрения новых прогнозов по экономике США и по повышению базовой ставки в стране в следующем году. В текущем году ФРС три раза повышала ставку, и ожидается, что регулятор в среду объявит о четвертом повышении до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. В то же время ужесточение денежной политики в США происходит на фоне признаков замедления роста мировой экономики.