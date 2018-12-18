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Эксперт назвал главные угрозы для рубля в новом году 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Доктор экономических наук Николай Вардуль заявил в своей статье для «Московского комсомольца», что в 2019 году курс рубля упадет под влиянием сразу нескольких негативных факторов.
Одной из главных угроз для рубля станет ускорение инфляции. По последним данным Росстата, инфляция вплотную приблизилась к четырем процентам. Такой уровень инфляции — цель Центробанка, но экспертов беспокоит постепенное ускорение, на которое в январе 2019 года также может повлиять рост НДС.
Еще одним фактором станут новые санкции. По версии «МК», «совершенно очевидно», что они последуют: санкции из-за дела Скрипалей, новые американские законопроекты, возможные ограничительные меры в отношении «Северного потока-2» и санкции из-за инцидента в Керченском проливе.
Третьей угрозой для рубля автор «МК» назвал возобновление с 15 января закупки валюты Минфином для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ). Четвертым негативным для рубля фактором станет отток капитала из страны.
Как отмечает газета, по мнению Дениса Порывая из «Райффайзенбанка», в 2019 году рубль может столкнуться с новым циклом девальвации. Если баррель нефти Brent будет стоить около 60 долларов, а ЦБ и Минфин возобновят скупку валюты, доллар в течение года вырастет до 73–77 рублей.
Порывай считает, что относительно спокойным в 2019 году будет январь. В начале года отток капиталов замедлится.
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