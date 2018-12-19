Московская биржа запустит торги подсолнечником

Московская биржа с 20 декабря запустит торги поставочными форвардными и своп контрактами на подсолнечник, сообщил член правления, управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич

"Верю, что для этого класса товаров мы как инфраструктура рынка сможем привнести прозрачность ценообразования и возможность заключить сделку по лучшей цене с минимальными рисками. Товарный рынок для нас является одним из стратегических направлений развития", — сказал он на мероприятии, посвященном запуску торгов.

Торги будут проводиться поставочными форвардными контрактами на подсолнечник, предусматривающими расчеты по сделкам от трех до 180 дней, и поставочными своп контрактами. Участникам торгов станут доступны три класса подсолнечника в соответствии с ГОСТ. Торги будут проводиться на торгово-клиринговой платформе "Урожай", на базе которой проходит торговля биржевыми производными финансовыми инструментами на зерно и сахар.

В настоящее время из 54 аккредитованных на бирже элеваторов 33 осуществляют хранение подсолнечника в разных регионах России, еще более 10 элеваторов находятся в процессе получения аккредитации. При доставке подсолнечника будет использоваться инфраструктура "Русагротранса".